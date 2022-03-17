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Bursa İl Müftülüğü'ne Yavuz Selim Karabayır atandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bursa İl Müftülüğü'ne Yavuz Selim Karabayır atandı

Bursa İl Müftüsü İzani Turan'ın yerine Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır atandı.

Bursa İl Müftüsü İzani Turan'ın yerine Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnamede, bazı şehirlerin il müftüleri değişti. Buna göre Bursa İl Müftüsü İzani Turan'ın yerine Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Ağrı İl Müftülüğüne Celal Büyük, Diyarbakır İl Müftülüğü'ne Muş İl Müftüsü Lütfi İmamoğlu, Muş İl Müftülüğü'ne İbrahim Halil Demir, Yalova İl Müftülüğü'ne Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Karabük İl Müftülüğü'ne Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, Aydın İl Müftülüğü'ne Artvin İl Müftüsü Hasan Güneş, Artvin İl Müftülüğü'ne ise Mesut Harmancı atandı. - BURSA

Bursa İl Müftülüğü'ne Yavuz Selim Karabayır atandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selim Karabayır, İzani Turan, Diyarbakır, Bursa, Yerel, Haberler

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