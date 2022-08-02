Bursa haberleri... Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor Bursa haber: Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde Bursa’yı temsil eden Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Bursa'yı temsil eden Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, 10 Eylül 2022 tarihinde başlayacak Hentbol Erkekler 2022-2023 sezonu için antrenmanlara başladı. Sağlık kontrolünden geçen sporcular, çalışmalarını günde çift idman olarak Teknik Sorumlu Okan Gültekin yönetiminde sürdürüyor. Oyuncular Hüseyin Bereket ve Fatih Çalkamış dışında çalışmalar tam kadroyla ilerliyor. ANKA / Yerel Bursa Yerel Haberler

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