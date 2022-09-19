Bursa haberleri | Mudanya'da Gaziler Günü Törenle Kutlandı

Bursa bölgesinden gelen habere göre Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM tarafından 19 Eylül 1921’de mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmesinin 101. yıl dönümü, Bursa’nın Mudanya ilçesinde resmi törenle kutlandı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmesinin 101. yıl dönümü, Bursa'nın Mudanya ilçesinde resmi törenle kutlandı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmesinin 101. yıl dönümü dolayısıyla Mudanya'da resmi tören düzenlendi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Başta Başkomutan'ımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybeden gazilerimiz ve şehitlerimize tekrar şükran ve minnet duygularımı iletiyor, hayatta olan gazilerimize de uzun ömürler diliyorum" dedi.

İskele Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan etkinliklere, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya protokolü ve gaziler katıldı. Gerçekleşen törenin ardından ilçe protokolü Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.