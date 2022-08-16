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Bursa haberleri! Bursa Valisi Yakup Canbolat, koronavirüse yakalandı

Bursa haberleri! Bursa Valisi Yakup Canbolat, koronavirüse yakalandı

Bursa haberleri... Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Vali Canbolat yaptığı paylaşımda, "Bugün akşam yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma bir süre evden, uzaktan devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Dualarınızı beklerim." paylaşımını yaptı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Koronavirüs Bursa Yerel Haberler

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