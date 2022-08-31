Bursa haberi | Yıldırım ve Kestel'de su kesintisi Yerel Haberler Bursa yerel yerel haberine göre Bursa'nın Yıldırım ve Kestel ilçelerindeki bazı mahallelerde yarın su kesintisi yapılacak. Bursa'nın Yıldırım ve Kestel ilçelerindeki bazı mahallelerde yarın su kesintisi yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde, Yıldırım ilçesi Değirmenönü, Karapınar Mahallesi ile civarında, Kestel ilçesi, Kale, Vani Mehmet, Esentepe ve Yeni Mahalle ile civarında 1 Eylül'de 09.00-20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Yıldırım Kestel Bursa su Yerel Haberler

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