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Bursa haberi... Yıldırım Belediyesi 461 metruk binayı yıktı

Yerel Haberler

Bursa haberi... Yıldırım Belediyesi 461 metruk binayı yıktı

Bursa haberine göre Yıldırım Belediyesi, 3 yılda ilçede tehlike arz eden ve kent estetiğine aykırı 461 binayı yıktı.

Yıldırım Belediyesi, 3 yılda ilçede tehlike arz eden ve kent estetiğine aykırı 461 binayı yıktı.

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki metruk binaları yıkarak kent güvenliğine, huzuruna ve estetiğine katkı sağlıyor. Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri son 3 yılda 461 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıldırım'ın 'güvenli, modern, kent estetiğine sahip şehir' kimliğinin temel önceliklerinden biri olduğuna dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu kimliği korumak için yeni yaşam alanlarının oluşturulması kadar mevut yapı stokunun da iyileştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Şehrin farklı noktalarında kullanılmayan bundan dolayı çöküntü bölgesi haline gelmiş yapıların olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, "Bu binalar yıkılmak üzere olduğu için bir güvenlik riski oluşturmakla birlikte, madde bağımlılarının mekanı haline dönüşebiliyor. Bu durum da hemşehrilerimizin güvenlik ve huzurunu tehdit ediyor. Buna müsamaha göstermemiz söz konusu değil. Yine bu binalar kent estetiğine de zarar veriyor. Biz, bu işlevsiz yapıların yıkımını hak sahipleri ile iletişim halinde gerçekleştiriyoruz. Yıldırım'da huzuru bozacak karanlık hiçbir nokta bırakmamak noktasında kararlıyız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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