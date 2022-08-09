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Bursa haberi | Nilüfer'de tarım arazisine yapılan kaçak yapı yıkıldı

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Bursa haberi | Nilüfer'de tarım arazisine yapılan kaçak yapı yıkıldı

Bursa haberine göre Nilüfer Dağyenice Mahallesi'nde tarım arazisine yapılan imara aykırı iki katlı bina Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapı ile Mücadele Ekipleri tarafından yıkıldı.

Nilüfer Dağyenice Mahallesi'nde tarım arazisine yapılan imara aykırı iki katlı bina Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapı ile Mücadele Ekipleri tarafından yıkıldı.

Nilüfer Belediyesi, kentin birçok noktasındaki kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Dağyenice Mahallesi'nde tarım arazileri üzerine yapılan imara aykırı iki katlı binayı yıktı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yıkım sırasında herhangi bir olumsuz yaşanmazken benzer durum teşkil eden yapıların yıkımına devam edileceği belirtildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

nilüfer belediyesi Yerel Haberler

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