Bursa haberi | Nilüfer Belediyesi, Yeni Parklar Yapmaya Devam Ediyor

Bursa yerel yerel haberine göre Nilüfer Belediyesi, bu yıl 13 yeni park yaparak park sayısını 369’a çıkardı. Belediye, eskiyen parkları da yeniliyor.

Nilüfer Belediyesi, bu yıl 13 yeni park yaparak park sayısını 369'a çıkardı. Belediye, eskiyen parkları da yeniliyor.

Şu an kullanılan toplam 356 parka sahip olan Nilüfer Belediyesi, bu sayıyı artırmak ve vatandaşların taleplerini karşılamak için yeni park çalışmalarına devam ediyor.

Yaptığı parklara çocuk oyun aletleri, açık alan spor aletleri yerleştiren ve yürüyüş yolları, dinlenme alanları yaparak her yaştan insan için hem spor yapma hem sosyalleşme alanları yaratan Nilüfer Belediyesi, bu yıl 13 yeni parkın yapımını sürdürüyor. Özlüce, Balat, Akçalar, 19 Mayıs, Kurtuluş, Çalı, Demirci ve Dumlupınar mahallelerinde yapımı devam eden parklar, çocuk oyun grupları, spor aletleri, koşu yolları ve sosyal donatı alanlarıyla tamamlandığında Nilüfer'e değer katacak. Kentteki park sayısını 369'a çıkaracak olan Nilüfer Belediyesi, Üçevler, Bursa Uludağ Üniversitesi, Ataevler, Büyükbalıklı, Cumhuriyet, Görükle mahallelerinde 10 adet yeni parkın yapım ihalesini gerçekleştirdi.

ESKİYEN PARKLAR YENİLENİYOR

Nilüfer Belediyesi, bir yandan kente yeni parklar kazandırırken, bir yandan da mevcut parkları yeniden düzenliyor. Bu yaz 11 park revizyon çalışmaları yapılarak yenilendi. Eskiyen, yıpranan parklardaki çocuk oyun grupları, spor aletleri, oturma grupları, koşu ve yürüyüş yollarının zeminlerini yenileyen Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilerleyen süreçte 15 parkı daha yenileyerek kullanıma sunacak.