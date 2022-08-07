Bursa haberi | Nilüfer Belediyesi'nin Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi 'Nilespit' Ağı Genişliyor

Nilüfer Belediyesi'nin yaşama geçirdiği akıllı bisiklet kiralama sistemi Nilespit'te abone sayısı 40 bini aşarken, istasyon sayısı da 34'e ulaştı. Kiralama sayısı ise 205 bini aştı.

Nilüfer Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu akıllı bisiklet kiralama sistemi Nilespit'e ilgi artıyor. Cep telefonlarında kullanılabilen Nilespit uygulamasında 43 binin üzerinde aboneye ulaşıldı. Belediye yaptığı çalışmalarla Nilespit istasyon sayısını da 34'e çıkardı. Kiralama sayısı toplam 205 bini aşarken proje kapsamında bu yıl, Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüsü içerisine dört noktada, 9 parklı istasyon kuruldu. Fethiye Mahallesi'nde muhtarlık önü ve Çamlık Parkta da 9 parklı iki istasyon oluşturulurken, 23 Nisan Mahallesi 245. Sokak'ta bulunan istasyon aynı mahallede Köroğlu Caddesi'ne taşınarak daha işlevsel hale getirildi.

Nilespit'i kullanmak isteyenler, "Nilespit Abone Masası"ndan, http://nilespit.com internet sitesinden, "Nilespit" isimli cep telefonu uygulamasından ve istasyonlarda bulunan kiosklardan abonelik işlemini yaptıktan sonra hizmetten yararlanabiliyor. Abonelik işlemlerini tamamlayanlar günlük ilk kullanımda 30 dakikası ücretsiz olmak üzere her bir saat için 2 TL kira bedeli karşılığında hizmetten yararlanabiliyor. Nilespit cep telefonu uygulamasıyla üye olmak isteyenler abone masalarına gelmeden cep telefonlarına uygulamayı indirerek üye olup cep telefonlarını bisikletin bağlı olduğu park üzerinde bulunan QR kodunu okutarak kiralayabiliyor. Aboneler ayrıca Nilespit cep telefonu uygulamasıyla hesaplarına kredi yükleyip arıza ve sorunlarıyla ilgili mesajları da ilgililere iletebiliyor.