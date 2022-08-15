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Bursa haberi: Mudanya'da Sel, Ev ve İşyerlerini Su Bastı

Bursa haberleri: Bursa Mudanya’daki yoğun yağış nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

Bursa Mudanya'daki yoğun yağış nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Mudanya'da sele neden oldu. Yağış nedeniyle ilçede ev ve işyerlerini su bastı. İlçenin girişindeki trafik lambalarında biriken sular sabah saatlerinde ilçeye girişi engellerken, çalışmalar sonrası ilçeye girişler açıldı. Bölgeye AFAD ve BUSKİ ekiplerinin sevk edilmesiyle beraber bulundukları alanlarda mahsur kalan yurttaşlar kurtarıldı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da ekiplerden bilgi alarak yaşanan baskıyı yerinde inceledi. Türkyılmaz, selden etkilenen yurttaşları da ziyaret etti.

ANKA / Yerel

Mudanya Bursa su Yerel Haberler

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