Bursa haberi | Karacabey'de toplu sünnet şöleni

Bursa haber: Karacabey'de toplu sünnet şöleni Karacabey Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleni, bu yıl da ailelerin ve çocukların ilk mürüvvet heyecanıyla geçti.

Karacabey'de toplu sünnet şöleni

BURSA - Karacabey Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleni, bu yıl da ailelerin ve çocukların ilk mürüvvet heyecanıyla geçti. Atatürk Kültür Parkında gerçekleşen sünnet şöleninde, 101 çocuk aileleriyle birlikte düzenlenen programda gönüllerince eğlendi.

Karacabey Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleni, bu yıl da ailelerin ve çocukların ilk mürüvvet heyecanıyla geçti. Atatürk Kültür Parkında gerçekleşen sünnet şöleni programına, 101 çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Müftüsü Abdullah Karaca, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Nurettin Arif Kurtulmuş ve Tarık Akman ile AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan'da cemiyete katıldı. Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan programda, daha sonra çocuklar için düzenlenen bando gösterisi yer aldı. Programda konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geleneksel sünnet şöleninde her yıl renkli görüntüler yaşandığını ve miniklerin bu ilk mürüvvetlerine aileleriyle birlikte ortak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Büyükşehir Başkan Vekili Yıldız da emeği geçenleri tebrik ederek, şölenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Birbirinden renkli şarkılar eşliğinde verilen konserde minikler sahnede doyasıya eğlenme imkanı buldu. Programda ayrıca, illüzyon gösterisi ve jonglör gösterisi de yer aldı. Sünnet olan çocuklar, aileleriyle birlikte doyasıya eğlenme imkanı buldu.