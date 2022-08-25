Bursa haberi... Gemlik'te Yoğun Yağışa Karşı Önlem

Gemlik Belediyesi, ilçede akşam saatlerinde etkisini gösteren yağışların yarattığı sıkıntıları önlemek için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki sıkıntıları giderirken; Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise logarlarda tıkanıklık yaşanmasını önlemek amacıyla gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'da yağışın etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

2 greyder, 3 kepçe ve 50 personel ile gece boyu teyakkuzda olan Gemlik Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde gelen tüm ihbarlara anında müdahale ederek olumsuz durumları büyümeden çözüme kavuşturdu.

"GECE BOYU TEYAKKUZDAYDIK"

Başkan Sertaslan, "Gemlik'te akşam saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Bizlere gelen yoğun yağış uyarılarını değerlendirdik ve ekiplerimizi hazır hale getirdik. Yağmurla beraber belediyemiz telefonlarına ve whatsapp hattına çok sayıda ihbar düştü. Gemlik'te bazı bölgelerimizde toprak kayması ve su baskınları meydana geldi. Toprak kaymalarına ekiplerimiz müdahale ederken su baskınlarını ise Buski ekiplerine aktardık. Gece geç saatlere kadar Gemlik'te yoğun yağıştan etkilenen hemşehrilerimizin mağduriyetini gidermek için çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.