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Bursa'da ilginç gelenek! Damadı vinçte sallandırdılar

Yerel Haberler

Bursa'da ilginç gelenek! Damadı vinçte sallandırdılar

Bursa yerel haberi: Bursa'da düğün öncesi damadı vinç ile sallandırdılar.

Bursa'da düğün öncesi damadı vinç ile sallandırdılar. Arkadaşları ise damadın altında oyunlar oynadı.
İznik ilçesinde ilginçler gelenekler devam ediyor. Son olarak damadın arkadaşları kiraladıkları vinç ile damadı iple sallandırdılar. Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zamanda ayaklarından tutmaya çalıştılar. İlginç anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa Yerel Haberler

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