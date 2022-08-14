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Bursa haber! Nilüfer'de yol-asfalt seferberliği

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Bursa haber! Nilüfer'de yol-asfalt seferberliği

Bursa haberlerine göre Sağlıklı ve kaliteli ulaşım için asfalt, yama, yol açma çalışmalarına hız veren Bursa Nilüfer Belediyesi, 14 kilometre yol asfaltlarken, birçok nokta da ise yeni yol açtı.

Sağlıklı ve kaliteli ulaşım için asfalt, yama, yol açma çalışmalarına hız veren Bursa Nilüfer Belediyesi, 14 kilometre yol asfaltlarken, birçok nokta da ise yeni yol açtı.

Hızla artan nüfusuna paralel olarak yapılaşmanın da yoğun olduğu Nilüfer'de ulaşım altyapısı ile ilgili ihtiyacı karşılamaya çalışan Nilüfer Belediyesi, yaz döneminde yol-asfalt çalışmalarına hız verdi.

İlçenin yeni yapılanan mahallelerinde ve kırsal bölgelerinde yeni bağlantı yolları açma yönünde çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, eski yerleşimlerde de asfalt ve ihtiyaca göre asfalt yama-yol onarım çalışmaları yapıyor.

Bu yıl 14 kilometre yol asfaltlayan ekipler, merkez mahallelerin yanı sıra kırsal bölgelerde de sathi kaplama çalışması yapıyor. Ekipler, Fadıllı Mahallesi'nde çalışmalarına devam ederken, toplam sathi kaplamada Eylül ayında 13 kilometre hedefine ulaşılması hedefleniyor. Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ayrıca başta Ataevler, 23 Nisan, Üçevler mahalleleri olmak üzere birçok bölgede asfalt-yama çalışması yaparak mevcut ulaşım hatlarında iyileştirme yaptı.

İnşaat yoğunluğu yüksek olan ve altyapı çalışmaları tamamlanan Balkan, Gümüştepe, 30 Ağustos Zafer ve Dumlupınar mahallelerinde yaklaşık 10 kilometre yeni yol açan ekipler, bu bölgelerdeki asfaltlama çalışmalarına da başlayacak. Çalışmalarını Balkan Mahallesi Naim Süleymanoğlu Caddesi'nde sürdüren ekipler, hava şartları el verdiği sürece yeni bağlantı yolları açmaya ve bozulan yolları onarmaya devam edecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

nilüfer belediyesi Bursa Yerel Haberler

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