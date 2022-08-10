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Bursa haber! Bursa'da engelli gencin zabıta hayali gerçek oldu

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Bursa haber! Bursa'da engelli gencin zabıta hayali gerçek oldu

Edinilen Bursa haberine göre Bursa'da tek hayalinin zabıta olmak istediği öğrenilen engelli birey Barış Yıldırım, İnegöl Belediyesi'nde Zabıta birimini ziyaret etti.

Bursa'da tek hayalinin zabıta olmak istediği öğrenilen engelli birey Barış Yıldırım, İnegöl Belediyesi'nde Zabıta birimini ziyaret etti. Doğum günü olması nedeniyle kendisi için pasta kesilen engelli genç, hediye edilen zabıta üniformasını da giyerek ekiplerle birlikte devriyeye çıktı. Hayallerini gerçekleştiren Barış Yıldırım, kendisiyle yakından ilgilenen ekiplere teşekkür etti.

İnegöl'de ikamet eden engelli birey Barış Yıldırım (30), hayalindeki meslek olan zabıtalığı deneyimlemek adına 153 hatları üzerinden İnegöl Belediyesine ulaştı. Zabıta olmayı hayal ettiğini, aynı zamanda kendisinin doğum günü olduğunu ifade eden engelli gencin hayalleri, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. 153 hatları üzerinden İnegöl Belediyesi'ne ulaşan Barış Yıldırım'ı, yetkililer İnegöl Belediyesi'ne davet etti. Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret eden Barış Yıldırım, burada Zabıta Müdürü Bilal Aktürk ve ekiplerle buluştu. Barış Yıldırım için ziyaret sırasında sürpriz bir doğum günü kutlaması da gerçekleştirilirken, hediye olarak da zabıta üniforması verildi.

Doğum günü pastasını kestikten sonra engelli genç, zabıta ekipleriyle birlikte devriyeye çıktı. Trafik zabıtalarıyla ana arterlerde devriye atan Barış Yıldırım, hayalindeki işi bir günlüğüne de olsa yapma imkanı buldu. Yıldırım, bir günlük zabıta deneyimi sonrası yaptığı konuşmada kendisine bu imkanı tanıyan Belediye Başkanı Alper Taban'a ve Zabıta Müdürlüğü personeline teşekkür etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yıldırım Zabıta Bursa Yerel Haberler

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