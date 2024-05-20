Bursa Emniyet Spor Kulübü İl Emniyet Müdürlüğüne Ziyarette Bulundu

Bursa Emniyet Spor Kulübü yönetimi, İl Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Bursa Emniyet Spor Kulübü Başkanı Erkan Yılmaz, beraberindeki heyet ve kulüp sporcuları ile birlikte İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nu ziyaret etti. - BURSA