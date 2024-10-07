Üye Girişi
Haberler

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısının Oğlu Coşkulu Bir Düğünle Evlendi

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısının Oğlu Coşkulu Bir Düğünle Evlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Abdulkadir Yüce'nin oğlu Mustafa Çağrı, Nicole Elizabeth ile düzenlenen görkemli bir düğünle evlendi. Düğüne birçok önemli isim katıldı.

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Abdulkadir Yüce'nin oğlu coşkulu kalabalığın katıldığı düğünle evlendi.

Bursa'da uzun süre Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Abdulkadir Yüce'nin oğlu Mustafa Çağrı ile Nicole Elizabeth coşkulu kalabalığın katıldığı düğünle dünya evine girdi. Düğüne İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve eşi, şube müdürleri ve emniyet mensupları, iş ve siyaset dünyası, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Magazin 3-sayfa Yerel Yaşam bursa

Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi

Akdeniz'de korkutan deprem! Birçok ilimizde hissedildi

 Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam

Vay vatandaşın haline! Yeni yıl okkalı zamlarla geliyor

 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti
Gazze'de 1 yıldır süren soykırımın çok ağır bilançosu

İşte 1 yıldır süren soykırımın kan donduran bilançosu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'de 1 yılda neler oldu? Gazze'de kaç kişi öldürüldü? Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı ne zaman açılacak? KYK BURS BAŞVURUSU: KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs/ kredi başvurusu nasıl yapılır? Altın fiyatları düşüyor mu? 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Az önce deprem mi oldu? 7 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Son dakika: Deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? İkbal Uzuner olayı nedir? Osimhen'in sakatlığı bitti mi? Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst Gaziantep maçının ardından ne dedi?
title