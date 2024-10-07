Bursa Emniyet Müdür Yardımcısının Oğlu Coşkulu Bir Düğünle Evlendi

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Abdulkadir Yüce'nin oğlu coşkulu kalabalığın katıldığı düğünle evlendi.

Bursa'da uzun süre Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Abdulkadir Yüce'nin oğlu Mustafa Çağrı ile Nicole Elizabeth coşkulu kalabalığın katıldığı düğünle dünya evine girdi. Düğüne İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve eşi, şube müdürleri ve emniyet mensupları, iş ve siyaset dünyası, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - BURSA