Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'dan kar manzaraları

Yerel Haberler

Bursa'dan kar manzaraları

Bursa'nın İznik ilçesindeki kar manzaraları beğeni topladı.

Bursa'nın İznik ilçesindeki kar manzaraları beğeni topladı.

4 medeniyete başkentlik yapmış Bursa'nın İznik ilçesi doğasıyla da herkesi kendine hayran bırakıyor. İznik'in dağ köyleri kara büründü. İznik'e bağlı Hacıosman, Kırıntı, Candarlı ve Kutluca mahallelerinde herkesin dört gözle beklediği kar, bütün bitki örtüsü beyaza boyarken muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Hacıosman Mahallesi de gece boyu devam eden kar yağışı nedeni ile beyaza büründü. Kar örtüsü dron ile havadan görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İznik Bursa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title