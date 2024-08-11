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Bursa'dan 3 kıtadaki 20 ülkeye unlu mamul ihracatı

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Bursa'da üretilen boyozlar, İzmir'e dondurulmuş şekilde satılıyor ve 20'ye yakın çeşidi bulunuyor. Şirket, boyozları Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Norveç, İsveç, Fransa, Belçika, Avusturya, Dubai, Suudi Arabistan, Filistin ve ABD gibi ülkelere de ihraç ediyor.

Bursa'dan 3 kıtadaki 20 ülkeye unlu mamul ihracatı yapan Şevket, İzmir'in coğrafi işaretli ürünü olan boyozu Bursa'da üretip dondurulmuş şekilde İzmir'e satıyor. 20'ye yakın boyoz çeşidi olduğunu aktaran firma yetkilisi Eyüp Korucuoğlu, İzmir boyozunun Türkye'deki en büyük üreticisi olduklarını söyledi.

Şoklama yöntemiyle dondurdukları unlu mamulleri yurtiçi pazarının yanı sıra Almanya, Norveç, İsveç, Fransa, Belçika, Avusturya, Dubai, Suudi Arabistan, Filistin ve ABD'nin aralarında olduğu ülkelere ihracat yapan Şevket, Türkiye'de ise İzmir'in tescilli ürünü boyozun en önemli tedarikçilerinden biri konumunda yer alıyor. İç dolgusu boş, tatlı ve tuzlu olmak üzere 20 çeşitten fazla boyoz çeşidinin olduğunu belirten şirket yetkilisi Eyüp Korucuoğlu, "1958'den el arabasıyla başladığımız börekçilik mesleğini, şimdilerde ise 5 bin metrekare bir tesiste üretim gerçekleştiriyoruz. Biz, İzmir boyozunun Türkiye'deki en büyük üreticisiyiz. Günlük 100 bin, aylık ise 2,5 milyon adet boyoz üretimimiz var. Tereciye tere satmak gibi olacak ama biz İzmir'e yoğun miktarda boyoz ve çeşitlerini satıyoruz. Peynirli, ıspanaklı, tahinli, çikolatalı, patlıcanlı ve bunun gibi 20 yakın boyoz çeşidimiz var. Bunları ürünleri tezgahında satan bütün satıcılar, bizim potansiyel müşterimiz. Boyoz İzmir'in coğrafi işaretli ürünüdür. Yaklaşık 10 yıldan beridir boyoz üretiyoruz. İzmir'deki distribütör fabrikamız vasıtasıyla İzmir, Aydın, Muğla gibi Ege Bölgesine yoğun miktarda satış yapıyoruz. Biz bu boyozu donuk olarak fırın, kafeterya, otel yemek sanayi gibi yerlere dağıtımını yapıyoruz, onlar da pişirip kendi tezgahlarında satıyorlar" dedi.

Ürünlerdeki asıl lezzetin kaynağı: el lezzeti

Ürünlerin yüzde 80'inin el değmeden üretilmesine rağmen ürünlere yapılan son dokunuşun el ile temas ettiğini ve bunun ürünlere lezzet verdiğini vurgulayan Korucuoğlu, "Bizim ürünlerimizin lezzet kaynağı ilk olarak sevgiyle yapıyor oluşumuz. Ben unlu mamul içerisinde doğdum ve 50 yaşındayım. 3 kardeşimle beraber bu işin içerisindeyim, biz 3. kuşağız 4. kuşağı da yavaş yavaş hazırlıyoruz. Kızım da işletmemize dahil oldu. Seneye oğlum da gelecek biz bu işi kuşaklar boyu sürdüreceğiz. Biz ürünlerimizi yüzde 80'ini el değmeden üretiyoruz. Ama insanın elinin bir lezzeti vardır. Bu lezzeti yakalamak için ürünlere el değmesi gerekiyor. Simidin en son dokunuşunda bağlanması el ile yapılır, boyozun hamuru hazır gelir el ile bastırırsın, börek çeşitlerimiz hazırlanır onlar el ile tepsiye dizilir. En son dondurulmuş şekilde işletmelere gittiğinde onlar elleriyle yumurtalar, simide yuvarlak form verirler. Mutlaka el değer, el değmezse zaten biz o lezzeti alamayız" dedi

Bursa'dan 3 kıtada 20'ye yakın ülkeye aktif ihracat yaptıklarını belirten Koruncuoğlu, "Yıllık yaklaşık 600-650 ton unlu mamul gönderiyoruz. Biz en başta börekçiyiz, börke çeşitlerimizde çatal börek, gül börek, kalem börek, kol börek ve saray börek gibi börek çeşitlerimiz var. Aynı zamanda Bursa'nın simidini günlük 70 bin, aylık ise 2 milyon adet üretiyoruz. 2023'te yıllık 600-650 ton arası satış yapmıştık. Bu seneki hedefimiz bin ton, 2025'teki hedefimiz iste bin 500 ton ürünü yurt dışına ihraç etmektir. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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