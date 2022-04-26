Bursa'daki terör saldırısında şehit olan Cengiz Yiğit'in ailesi için yardım kampanyası başlatıldı

BURSA (İHA) - Adalet Bakanlığı, Bursa'da hain terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in ailesi için Türkiye çapında yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Bursa'da hain terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in ailesi için yardım kampanyası başlatıldı. Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak görev yapmakta iken 20 Nisan'da ceza infaz kurumu personel servisinin geçişi sırasında hain terör örgütünün saldırısında şehit olan Cengiz Yiğit'in geride kalan 10 aylık, 5 yaşında ve 8 yaşındaki çocukları ile eşine maddi destek sağlanması amacıyla Bursa Valiliği'nin 22.04.2022 tarihli onayı ile 6 ay süresince destek kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyası için IBAN numarası ve diğer bilgiler şöyle:

"Hesap Adı: Özkan Çetin, Kemal Ceylan, Haydar Demirci. Banka Şubesi: T.C. Vakıflar Bankası/Uluyol Şubesi-Bursa. IBAN Numarası: TR 98 0001 5001 5800 7316 1223 95." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel