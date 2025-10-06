Haberler

Bursa'daki Minik Sporculardan İsrail'e Duygusal Tepki

Bursa'daki Tütünspor'un U14 takımındaki genç sporcular, İsrail'in yaptığı katliamlara tepki olarak 'çocuklar uyurken güzeldir, ölürken değil' yazılı pankart açarak duygusal bir mesaj verdiler.

İsrail'in yaptığı katliamlara başta Türkiye olmak üzere bir çok dünya ülkelerinden tepki gelirken; Bursa'daki minik sporcuların açtığı pankart herkesi duygulandırdı.

Çoluk çocuk demeden herkesi katleden katil İsrail'e bir tepki de Bursa'daki Tütünspor'da oynayan genç sporculardan geldi .

Demirtaş stadında oynanan U 14 takımları Tütünspor İnegöl genç yıldızlar karşılaşması öncesinde sahaya çıkan gençler açtığı pankart ile herkesi duygulandırdı. Genç sporcular "çocuklar uyurken güzeldir ölürken değil" pankartı ile büyük küçük demeden herkes tarafından takdirle karşılandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
