Bursa'daki İş Merkezini Basan Arılar Korku Yarattı

Bursa'daki İş Merkezini Basan Arılar Korku Yarattı
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Bursa'da bir iş merkezinin girişine toplanan arılar, çalışanlara korkulu anlar yaşattı. Olay yerine gelen uzman ekip, arıları güvenle toplayarak durumu kontrol altına aldı.

Bursa'da iş merkezini basan arılar, korku dolu anlar yaşattı. Arılarla uğraşan ekipler, gelip arıları korkusuzca bulunduğu yerden aldı.

Bursa'da şehir merkezindeki bir iş hanını basan arılar, çalışanları esir aldı. Öğle saatlerinde biranda iş merkezinin girişindeki kepenge toplanan arılar, esnafa da vatandaşa da korku dolu anlar yaşattı. Kimi umursamadan iş merkezine girerken, kimisi ise yolunu değiştirdi.

Esnafın bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen arıcılıkla uğraşan ekipler, ilk önce kutunun içine aldığı arıları sonrasında ise peteklerin bulunduğu sandığa aldı. Arıları büyük bir soğuk kanlılıkla alan kişiler, esnafa ve vatandaşa da rahat nefes aldırdı.

Muhtemelen çevrede bulunan bir koloniden arıların gelebileceğini belirten Hüseyin Savcı, "Uludağ'ın eteklerinden de gelebilir. Haber verdikleri gibi buraya geldik. Zararsız arılar bunlar. Koloniyi ilk önce kutuya indirdik. Bal arısı bunlar" diye konuştu.

Ehet Taştan ise, "Vatandaşlara zarar vermemesi için kısa sürede buraya geldik. Buraya yuva yapmasının sebebi, oğulun içeride kraliçe vermesinden kaynaklı. 2 tane olan kraliçe kavga ettiği zaman biri kovandan ayrılıyor. Ayrılanda buraya gelmiş. En yakın bölge olarak burayı görmüş. Kimse arı gördüğü zaman arılara el sallamasın. Çünkü onlar el salladığınız zaman size saldırır" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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