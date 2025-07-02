Bursa'daki Depremlerde Kahramanlık: Veteriner Çalışanı Köpeği Kurtardı

Bursa'da dün meydana gelen 3.9 ve 4.2'lik depremlerde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Orhangazi ilçesindeki veterinerde köpeği içeride bırakmayan çalışan, büyük takdir topladı.

Dün yaşanan Bursa'nın Gemlik ilçesi merkezli depremler, diğer il ve ilçelerde de hissedildi. Gemlik'e komşu olan Orhangazi ilçesinde ortaya çıkan görüntüler, yürekleri ısıtmaya yetti. Veteriner kliniğinde çalışanlar sarsıntı sırasında panikle dışarı çıkarken, bir çalışan tedavi gören serum takılı köpeği içeride bırakmayarak sahibi ile birlikte dışarı çıkmasını sağladı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - BURSA