Bursa'daki Bir Fabrikada 7 İşçi İşten Atıldı, Diğer İşçiler Üretimi Durdurdu

SİBEL KAHRAMAN

Bursa'daki TMK Kataforez Teknik Metal Kaplama Fabrikası'nda 7 işçinin iten atılması sonrası işçiler üretimi durdurdu. Fabrikada 10-12 yıldır çalışan işçilerin asgari ücret aldığını söyleyen kadın işçiler, "Hakkımız verilmiyor. Tehditlerle sendikadan istifa etmemizi istediler. Fabrikayı kapatacaklarını söylüyorlar. Bizden sıkı çalışmamızı istiyorlar. Asit ortamında çalışmaktan parmaklarımız, seslerimiz gitti" dedi.

TMK Kataforez Teknik Metal Kaplama Fabrikası'nda Türk Metal Sendikası'na üye olan işçilerin işten çıkarılması üzerine sendika, fabrika önünde eylem yaptı. İşten çıkarılan arkadaşlarına destek veren diğer işçiler ise fabrikada üretimi durdurdu. İşçilerin fabrika içerisindeki eylemleri devam ediyor.

"FABRİKA YÖNETİMİ 'KÜÇÜLMEYE GİDİYORUZ' BAHANESİYLE BİZİ İŞTEN ÇIKARDI"

Fabrikada mobbing, baskı ve hakaretlerin son bulması için sendikaya üye olduklarını söyleyen işçiler, 10 yıllık işçilere asgari ücret ödendiğini belirtti

İşten atılan Mustafa Akdemir, "Sendikaya üye olduğum için çıkarıldım. Fabrika yönetimi, 'küçülmeye gidiyoruz' bahanesiyle bizi işten çıkardı. Biz, gerçek sebebini biliyoruz. Küçülmeye giden bir fabrika benim vasfımda bir işçiyi dün işe alamaz. Anayasal hakkımız olan sendikal hakkımızın tanınmasını istiyoruz. Fabrikanın yarısından çoğunluğu kadın işçi. Kadın çalışanlara, yönetim parmak göstererek 'Biz size göstereceğiz, işinize son vereceğiz' gibi tehditlerde bulundular" dedi.

"ASİT ORTAMINDA ÇALIŞMAKTAN PARMAKLARIMIZ GİTTİ"

Fabrikada 10-12 yıldır çalışan işçilerin asgari ücret aldığını söyleyen kadın işçiler, "Hakkımız verilmiyor. Tehditlerle sendikadan istifa etmemizi istediler. Fabrikayı kapatacaklarını söylüyorlar. Bizden sıkı çalışmamızı istiyorlar. Asit ortamında çalışmaktan parmaklarımız, seslerimiz gitti. Erkeklerin getireceği kasaları yeri geldi tek başımıza, yeri geldi iki kişi birden taşıdık. Biz, hakkımızı istiyoruz" dedi. Bir buçuk ay önce fabrikada iş kazası geçirdiğini söyleyen bir kadın işçi de "O süreçte 'nasılsın' diye sormadılar. Fakülteye kontrole giderken bile sorunlu gittim. Üst yetkililer 'Abla, olmayanı başardı' diyerek dalga geçtiler resmen" diye konuştu.

Anayasal haklarını kullandıkları için 7 işçinin işten atıldığını söyleyen Türk Metal Sendikası Bursa Şube Başkanı Selda Tekman, "Anayasal hakları olan sendikaya üye olmak suç olarak görülüyor burada. Biz, buradan ayrılmayacağız. Bu haksız olan durumun düzelmesi için burada kalacağız" dedi.

İşten çıkarılan işçiler fabrika önünde, onlara destek veren işçiler ise fabrika içinde eylemlerini sürdürüyor.

ANKA / Yerel