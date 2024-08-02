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Bursa Ulu Cami'de İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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İran'daki konutunda şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Bursa Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından kıldırılan vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Konuşmalarında Haniye'nin şehadetinin zaferin yolunu açtığını belirten konuşmacılar, suikastın derin üzüntü yarattığını ifade etti.

Bursa Ulu Cami'de geçtiğimiz günlerde İran'daki konutunda şehit edilen İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından kıldırılan namaza vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, konutunda suikasta uğradı. Suikast, İslam coğrafyasını derinden etkilerken Bursa Ulu Cami'de Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazı sonrası Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından kıldırılan namaza vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Namaz sonrası vatandaşlar tekbir ve sloganlar eşliğinde dağıldı.

Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır gıyabi cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, "Kardeşler şu zalim dünyada insanın imtihanını kaybetmesine vesile olan şey şudur; insanoğlu yaşadığı, gördüğü hakikatleri ya siyasi kaygısıyla ya şahsi kaygısıyla şu veya bu kaygısıyla görmezlikten gelmesi. Ne olur bu İslam'ın şehri, Kudüs'ün çocuğu, Gazze'nin hafız evladını şehit olarak görmeyenlere sesleniyorum. İnsanlığınız ölmediyse, insanlık diri kalacaksa, bu hakikati de göreceksiniz, görmeliyiz. O İslam'ın şehididir, siyasi kaygılarla onu şehit kabul etmemek, bu zulmün devamına vesile olur. Allah bundan muhafaza eylesin. Biz bütün dünya Müslümanları, İslam'ın şehidinin Allah'a gidişine şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Haniye zaferin yolunu açtı"

Haniye şahadetinin Filistin'de zaferin yolunu açtığını dile getiren Mustafa Bayburtlu, "Gazze'deki ümmetin içine düştüğü sıkıntının bedelini Haniye şahadet ile ödedi. Haniye ruhunu ve merhametini ortaya koydu. Peygamber efendimiz zamanında da bir avuç insan vardı ama İslamiyet tüm dünyaya yayıldı. Türkiye'deki tüm gıyabi cenaze namazları da bu işin doğruluğunu tescillemiştir. Haniye'nin vefatı bizlere zaferin yolunu açtı" şeklinde konuştu.

Haniye suikastı sonrası derin üzüntülerini ifade eden Süleyman Aksoy, "Söylenecek söz yok çok üzgünüz. Bu bir Yahudi oyunu, ülkene gelen misafiri koruyamamak yanlış. Bunu hiçbir mantık kabul etmez. İnsanlar artık uyansın" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Haniye Bursa İran Cami Yerel Politika Dünya Haberler

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