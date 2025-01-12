Bursa'da Yün Yorganlara Talep Artıyor

Bursa'da havaların soğumasıyla birlikte yün yorganlara ilgi arttı. Artık ustasının yetişmediği el işliği ile üretilen ipek saten yorganlar, 7 bin 500 liradan satılıyor.

Tarihi yorgancılar çarşısı, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte hareketlenmeye başladı. Yorgan işlemesi yapan ustalar tarafından el işçiliğiyle yapılan ipek saten yorganların tanesi 7 bin 500 liradan alıcı buluyor. İçleri kuzu yünüyle doldurulan ve ipek saten kumaştan yapılan yorganlar, ustalar tarafından el işçiliğiyle ortaya çıkarılıyor. Bir usta 2 günde bir yorgan yapabiliyor. Bu özel yorganlar yurt dışında büyük rağbet görüyor. Zamanında büyüklerin evlerinde eksik olamayan yorganlar, artık yeni kuşağında ilgi alanında. Soğuk havaların vazgeçilmez yorganları, gün geçtikçe ilgisini arttırmaya devam ediyor. Küçüklüğünden beri babasından yanında çıraklık ile bu işe başladığını belirten İbrahim Aslan, babasından öğrendiği mesleği devam ettiriyor.

Yorgancılar çarşısında 4 kuşaktır yorgancılık yaptığını söyleyen İbrahim Aslan, "26 senedir bu mesleği yapıyoruz. 10 seneden itibaren ise yorgancılık mesleğini bizler devam ettiriyoruz. Ürünlerimiz tamamen doğaldır, kumaşlarımız ipek saten, yünlerimiz koyun yünüdür. Asla yapay, zararlı veya kötü bir malzeme kullanmıyoruz yorganlarımızda." diye ifade etti.

"Ustasını bulmak artık çok zor"

Yorgan dikim ustasının bulunmasının artık çok zor olduğunu söyleyen Aslan, "Bu mesleğin ustasını bulmak gerçekten çok zor, genç yaşta usta bulmak neredeyse imkansız. Çalışan ustalarımız ise yaşlandılar, ancak hala işlerinin ehli ustalar. Son zamanları diyebiliriz bu mesleğin ama tabii ki bitmemesi için elimizden ne gelirse yapmaya devam ediyoruz. Burası bizim ekmek kapımız ve sevdiğimiz bir iş. O yüzden müşterilere her zaman sağlıklı yorganlar satmaya devam edeceğiz. Yorganlarımız 2 günde 1 tane dikiliyor, gerçekten el işçiliği ve zaman isteyen yorganlar bunlar." dedi.

"Yün yorgan terletmez ve ter çekme özelliğine sahiptir"

Vücuda en sağlıklı yorganların yün yorgan olduğunu belirten Aslan, "En sağlıklı yorganlar yün yorganlardır. Yorgan ağır oldukça, insanın uykuya geçme süresi daha da azalır. Yün yorgan terletmez ve ter çekme özelliğine sahiptir, yün yorganlar sağlıklıdır. Karadeniz yöresine ait yorganlarımıza Maçka usulü diyoruz. Yorgan çeşitlerimizde kas tüyü yorganlarımız, aleovera yorganlarımız, bambu yorganlarımız, nanojel ve mikrojel yorganlarımız gibi birçok seçenek mevcut." dedi.

"İpek saten yorganlar 7 bin 500 lira, pamuk saten yorganlar 3 bin lira"

Dünyanın her yerinden talep aldıklarını belirten Aslan, "Fiyatlarımız ipek saten yorganlarda 7.500 TL, pamuk saten yorganlarda ise 3 bin liradan başlıyor. Bunların hepsi el işçiliğidir. Türkiye'nin dört bir yanından talep geliyor. Diyarbakır'dan, Muş'tan her yerden taleplerimiz oluyor, yurt dışından siparişlerimiz alıyoruz. Yabancı ülkelerden de siparişler alıyoruz çünkü yorganlarımızın kalitesini ve güzelliğini biliyorlar. Bu yüzden dünyanın dört bir tarafından ilgi görüyoruz." dedi.

"Eskiye doğru bir yönelme var"

Eskiye ilginin arttığını dile getiren Aslan, "Toplum zaman geçtikçe eskiye ilgisi artıyor. Şu an silikon yorgan ne kadar yavaşladıysa, yün yorgan satışlarımız o kadar arttı. Eskiye doğru bir yönelme var, yün yorgan satışlarımız artmaya devam ediyor. Kış geldiği için satışlarımız hareketlendi, ama biz burada çeyiz olarak da hitap ettiğimiz için sürekli satışlarımız mevcut" dedi. - BURSA