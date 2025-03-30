Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz

Bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz
Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak

Konut satışlarında yeni dönem
Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var

İşte Ahmed Şara'nın ilk kabinesi
Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar

Bayramın en acı karesi

Bursa'da Yolda Düşen Domatesler Vatandaşlar Tarafından Toplandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir hafif ticari aracın kasasından düşen domatesler, çevredeki vatandaşlar tarafından toplanarak satıcıya yardımcı olundu. Yürek ısıtan anlar amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da aracın kasasından yola düşen domatesler, çevredeki vatandaşların yardımıyla toplandı. Yürek ısıtan görüntüler saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Ani fren yapan hafif ticari otomobilin kasasından domatesler yola saçıldı. Durumu gören çevredeki yardımsever vatandaşlar, domatesleri el birliğiyle toplayarak satıcıya yardım etti. Yürek ısıtan anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Bursa'da Yolda Düşen Domatesler Vatandaşlar Tarafından Toplandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.