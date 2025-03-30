Bursa'da Yolda Düşen Domatesler Vatandaşlar Tarafından Toplandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir hafif ticari aracın kasasından düşen domatesler, çevredeki vatandaşlar tarafından toplanarak satıcıya yardımcı olundu. Yürek ısıtan anlar amatör kameraya yansıdı.
Bursa'da aracın kasasından yola düşen domatesler, çevredeki vatandaşların yardımıyla toplandı. Yürek ısıtan görüntüler saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Ani fren yapan hafif ticari otomobilin kasasından domatesler yola saçıldı. Durumu gören çevredeki yardımsever vatandaşlar, domatesleri el birliğiyle toplayarak satıcıya yardım etti. Yürek ısıtan anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel