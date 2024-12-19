Bursa'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesine neden oldu. Araç sürücüleri bu durumda zor anlar yaşadı.
Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Trafikteki araçlar, ilerlemekte zorluk çekti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabahın ilk saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü anlarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yoğun siste ilerlemekte güçlük çeken bazı araç sürücüleri dörtlü flaşörlerini yakmak zorunda kaldı. - BURSA