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Bursa'da Yoğun Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

Bursa'da Yoğun Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi
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Bursa'da beklenen kar yağışı hızlı bir şekilde başladı ve yolların kapanmasına neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı, kar lastiği olmayan araçlar yolda kaldı, birçok kişi yürüyerek yoluna devam etmek zorunda kaldı.

Bursa'da beklenen kar yağışı hızlı başladı. Kapanan yollar sebebiyle sürücüler, ters şeritten dönmek zorunda kaldı. Kar takılı olmayan araçlar mahsur kalırken sürücülerin bir çoğu araçlarını yol kenarlarına çekip yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı.

Meteoroloji tarafından beklenen kar yağışı, Bursa'da hızlı başladı. Saat 09.00 gibi başlayan kar yağışı, kısa sürede tuttu. Mudanya ilçesi ile Bursa'nın merkezi arasındaki yol, kar sebebiyle kapandı. Tepe Devrent bölgesini çıkamayan araçlar, aynı yoldan geri dönmek zorunda kaldı. Kar lastiği takılı olmayan araçların bir çoğu yolda kalırken sürücüleri araçlarını yol kenarlarına park edip yollarına yürüyerek devam etti. Sürücülerin zor anlar yaşadığı anlar cep telefonu kameralarına yansırken, bir yandan da tuzlama ekiplerinin bölgedeki çalışma yaptığı görüldü. Okulların Bursa Valiliği tarafından bir önce tatil edilmesi, trafikte yoğunluğu bir nebze de olsa önledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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