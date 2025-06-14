Bursa'da Yılanlar Tedirgin Etti, Leylek ve Kartallar Avlandı

Bursa'da Yılanlar Tedirgin Etti, Leylek ve Kartallar Avlandı
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Bursa'da havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar, vatandaşları tedirgin etti. İtfaiye çağıranlar ve yoluna devam edenler arasında leylekler ve kartallar, zehirli yılanları avlayarak dikkat çekti.

Bursa'da havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar vatandaşları tedirgin ederken, leylek ve kartallar zehirli olup olmadığını umursamadan yılanları midesine indirdi.

Bursa'da hava sıcaklığı sebebiyle ortaya çıkan yılanlar, vatandaşları tedirgin etti. Kimi itfaiye ekiplerini çağırıp yakalanmasını beklerken, kimi ise arabasından bile inmeden yoluna devam etti. Leylek köyü Karaağaç'ta bir leylek gördüğü yılanı tek hamle ile midesine indirdi. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.

Bir başka görüntüde ise, kartalın ağzıyla tuttuğu yılanı havada süzülerek gezdirmesi dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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