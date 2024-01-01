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Bursa'da Yeni Yıl Kutlamalarında Havai Fişekler ve Silahlar

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Bursa'da yeni yıl kutlamalarında havai fişekler görsel şölen sunarken, bazı semtlerde ise magandalar silahlarını ateşledi. Polis ekipleri olaylara müdahale etti ve inceleme başlattı.

Bursa'da yeni yıl kutlamalarında atılan havai fişekler gecenin karanlığını aydınlatırken, bazı semtlerde de magandalar silahını ateşledi. Polis ekipleri yapılan ihbarlara anında müdahale edip inceleme başlattı. Evinin balkonundan silahını ateşleyen adam da kameraya yansıdı.

2024'ün ilk anlarında kentin bir çok noktasında havai fişekler peşpeşe ateşlendi. Görsel şölen sunan havai fişekler vatandaşlarca kaydedildi. Özellikle kentin panoromik olarak izlendiği Uludağ Yolu'nda muhteşem bir görüntü ortaya çıktı.

Öte yandan merkez Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçelerinde havai fişekler izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Bazı mahallelerde de yeni yılın ilk dakikalarında magandalar silahlarını ateşledi. 112 Acil Yardım hattına ihbar gelirken, polisler yorgun mermi isabet eden evlerde inceleme yaptı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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