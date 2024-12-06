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Bursa'da Yeni Fermuar Sistemi ile Acil Hastaların Hayatta Kalma İhtimali Yüzde 40 Arttı

Bursa'da Yeni Fermuar Sistemi ile Acil Hastaların Hayatta Kalma İhtimali Yüzde 40 Arttı
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Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nde tanıtılan 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' projesi, ambulansların karayolu üzerindeki intikallerinde hız sağlayarak acil hastaların hayatta kalma ihtimalini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nde yapılan fermuar sistemi tanıtım toplantısında yeni sistemin başarıyla uygulanmasıyla acil hastaların hayatta kalma ihtimalinin yaklaşık yüzde 40 artacağına dikkat çekildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından ambulansların karayolu üzerinde en seri şekilde intikali amacıyla hayata geçirilen "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" projesi için Bursa'da tanıtım toplantısı düzenlendi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına il sağlık müdürlüğü yöneticileri ve 112 Acil Servis çalışanları katıldı.

Toplantıda konuşan il sağlık müdürlüğü yetkilileri, karayolu üzerinde acil geçiş önceliği olan ambulanslara, trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından geçiş önceliğine öncelik göstermeleri ve fermuar sistemi ile acil geçiş koridorunu açmalarının hayati önem taşıdığının altını çizdiler. Fermuar sistemi ile ambulansların hedefine hızlı ve güvenli şekilde ulaşacağını belirten yetkililer, yeni sistem ile yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimalinin de yaklaşık yüzde 40 artacağını belirtti.

Yetkililer ayrıca Bursa'da genelinde bu uygulamanın yaygınlaşması ve sürücüler tarafından benimsenmesi için çeşitli eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenleneceğini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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