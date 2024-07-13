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Bursa'da Yeni Doğan Kedi Polis Merkezi'nin Maskotu Oldu

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Bursa'da yeni doğan bir kedi Ertuğrulgazi Polis Merkezi'nin maskotu oldu. Her gün nöbetçi polis tarafından beslenen kediye 'Tekir' ismi verildi.

Bursa'da yeni doğan bir kedi Ertuğrulgazi Polis Merkezi'nin maskotu oldu. Her gün nöbetçi polis tarafından beslenen kediye 'Tekir' ismi verildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği önünde nöbet tutan polis memuru, yenidoğan ve dışarıda tek başına gezen yavru kediye sahip çıktı. Polisin süt ve mama vermesiyle birlikte yavru kedi alıştığı polis merkezinin yakınlarından hiç gitmedi.

Polis merkezinin yanında yapılan yuvada kalan kediye, nöbet tutan polisler tarafından 'Tekir' ismi verildi. Zaman zaman polis merkezine gelen vatandaşlar tarafından da mama ve süt verilen kedi, görenlerin yüzünü gülümsetiyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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