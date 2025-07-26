Bursa'da Yaz Sıcaklığında Ücretsiz Karpuz Dağıtımı

Bursa'da bir mağaza 4 kamyon karpuzu ücretsiz dağıttı. Yaklaşık 20 ton karpuz dakikalar içerisinde tükendi.

Bursa'da bir zücaciye mağazası, sıcak yaz günlerinde bunalan vatandaşlara serinlemeleri için ücretsiz karpuz dağıttı. Mağazaların önünde 4 kamyon, yaklaşık 20 tonu bulan karpuzlar 25 dakika içinde tükendi. Mağaza sahibi Bekir Yetişen, "Yıllardır bizimle alışveriş yapan müşterilerimizin bu sıcak yaz günü akşamında serinlemelerini istedik" dedi.

"20 dakikada tükendi"

Mağaza sahibi Bekir Yetişen, "Yıllardır bizimle alışveriş yapan müşterilerimize teşekkür mahiyetinde böyle bir ikramda bulunalım dedik. Bursa'da kazanıyoruz, Bursa'da paylaşıyoruz. Bugün 4 kamyonet, toplamda 20 ton karpuzu müşterilerimize ikramda bulunduk. Müşterilerimizin ilgisi yüksek 20 dakika içerisinde 4 kamyon karpuz tükendi. Bizler de memnunuz, insanların hayır duasını aldık. Bu sıcak yaz gününde insanlarımız karpuzla serinlemiş olacak" şeklinde konuştu. - BURSA