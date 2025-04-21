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Bursa'da Yavru Kediler Vahşice Katledildi

Bursa'da Yavru Kediler Vahşice Katledildi
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde kesici aletle öldürülen yavru kediler bulundu. Olay, hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili soruşturmayı başlattı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi sahilinde yavru kediler, kesici aletle katledilmiş halde bulundu.

Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi Kayıkhane Sokak'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesici aletle vahşice öldürülen bir yavru kedi, sokak sakinleri tarafından bulundu. Bölgedeki hayvanseverler ve vatandaşlar olaya büyük tepki gösterdi. Çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden tepki mesajları paylaşırken, sorumluların bir an önce bulunarak adalet önüne çıkarılması çağrısı yapıldı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın fail ya da faillerinin tespiti için çalışmalar sürerken, ilgili birimlere ek talimat verildiği öğrenildi. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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