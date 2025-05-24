Bursa'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Bursa'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Bursa'da yarın düzenlenecek yürüyüş sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bursa'da yarın düzenlenecek yürüyüş sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "25 Mayıs 2025 Pazar günü ilimiz Osmangazi ilçesi Darmstadt Caddesi ve İlkbahar Caddesi'nde gerçekleştirilecek olan yürüyüş akabinde Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan miting dolayısıyla yürüyüş güzergahı olan Stadyum Caddesi-İpekiş Kavşağı'ndan başlayarak Darmstadt Caddesi ve İlkbahar Caddesi'ne açılan tüm cadde ve sokaklar, 25 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00'dan itibaren yürüyüş bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Miting alanı olan Genç Osman Kavşağı, Uluyol (Kıbrıs Şehitleri) Caddesi Kavşağı, İnönü Caddesi, Celal Bayar (Gazcılar) Caddesi Kavşağı, Demokrasi Meydanı Kavşağı, Fevzi Çakmak Caddesi iniş tüm sokaklar ile Çarşamba Valilik Ek Binası önü F. Korutürk Caddesi-Nedim Sokak Kavşağı Kent Meydanı istikametine kadar, aynı şekilde 25 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00'dan itibaren etkinlik bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Bu güzergahları kullanacak vatandaşlarımızın trafik görevlileri ile işaret ve işaretçilerinin yönlendirmelerine uymaları gerekmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmaları uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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