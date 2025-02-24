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Bursa'da Yaralı Şahinler ve Yeşil Başlı Ördekler Doğaya Salındı

Bursa'da Yaralı Şahinler ve Yeşil Başlı Ördekler Doğaya Salındı
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Bursa'da yaralı olarak kurtarılan 3 şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı. Ayrıca, av koruma ekipleri tarafından ele geçirilen 22 adet yeşil başlı ördek de Karacabey Longoz Ormanları'nda özgürlüğüne kavuştu.

Bursa'da yaralı olarak kurtarılan 3 şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı. Ayrıca, av koruma ekipleri tarafından ele geçirilen 22 adet yeşil başlı ördek de Karacabey Longoz Ormanları'nda özgürlüğüne kavuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, Karacabey Ovakorusundaki Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezin faaliyetleri ve yaban hayvanlarının tedavi süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alan Çiçek, merkezin bölge için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak çalışanlara teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında tedavisi tamamlanan 3 yaralı şahin doğaya salındı. Ayrıca av koruma ekipleri tarafından ele geçirilen 22 adet yeşil başlı ördek de Karacabey Longoz Ormanları'nda özgürlüğüne kavuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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