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Bursa'da Yapı Malzemeleri Üreticilerine Denetim

Bursa'da Yapı Malzemeleri Üreticilerine Denetim
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bursa'da yapı malzemeleri üreticilerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Bakanlık, denetimlerde üreticilerden numuneler alarak laboratuvar testlerine tabi tutacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Bursa'da yapı malzemeleri üreticilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapı malzemeleri üreticilerine yönelik yapılan denetim dahilinde Bursa'da birçok fabrikaya denetim gerçekleşti. Geçen yıl 20 bin denetim gerçekleştiren bakanlık bu yılda denetimleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri denetimlerde, bina yapımında, evlerin mutfağında ve banyosunda kullanılan harç malzemelerinden paket halinde yapı malzemelerinin üreticilerinden numuneler aldı.

Laboratuvara gönderilen numunelerin, standartlarına uygun olup olmadığı kontrol edilerek numunelerden çıkan sonuçlara göre 7223 sayılı kanun nezdinde ceza değerlendirmesi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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