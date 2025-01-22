Bursa'da Vatandaşlar Su Samuruyla Karşılaştı

Bursa'da Kumla İskelesi'nde karşılarında su samuru gören vatandaşlar şaşkına döndü.

Kumla İskelesi'ne gittiklerinde karşılarında su samuru gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. İskelede balık tutan vatandaşlar, 'Susam' adını verdikleri su samurunu elleriyle besledi.

Su samuru, insanların ellerinden balıkları yerken, vatandaşlar da bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. O görüntüler vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. - BURSA