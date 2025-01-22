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Bursa'da Vatandaşlar Su Samuruyla Karşılaştı

Bursa'da Vatandaşlar Su Samuruyla Karşılaştı
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Bursa'nın Kumla İskelesi'nde balık tutan vatandaşlar, karşılarında su samurunu görünce şaşkına döndü. 'Susam' adını verdikleri su samurunu elleriyle besleyen vatandaşlar, bu keyifli anları sosyal medyada paylaştı.

Bursa'da Kumla İskelesi'nde karşılarında su samuru gören vatandaşlar şaşkına döndü.

Kumla İskelesi'ne gittiklerinde karşılarında su samuru gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. İskelede balık tutan vatandaşlar, 'Susam' adını verdikleri su samurunu elleriyle besledi.

Su samuru, insanların ellerinden balıkları yerken, vatandaşlar da bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. O görüntüler vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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