Bursa'da vatandaşlar kurbanlık alımı için son günü bekliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da vatandaşlar kurbanlık alımı için son günü bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bursa'da vatandaşlar kurbanlık alımı için son günü bekliyor

Bursa'ya büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.

Bursa'ya büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Geçen sene yoğunluk yaşanan pazarların bu yıl daha sakin olduğu belirtilirken, pazarlardaki durum dronla görüntülendi.

Bursa'da vatandaşların sıklıkla gittiği kurban pazarlarındaki satıcılar, bu yılın geçen yıllara göre daha sakin geçtiğini söyledi. Osmangazi Belediyesi Veysel Karani Hijyenik Kurban Satış ve Kesim Tesisi ile İsabey Kurban Pazarı'nda yaşanan sakinlik havadan görüntülendi.

Erzurum'dan hayvan getirdiğini belirten Mahmut Topçu, "Yaklaşık 1 hafta önce Bursa'ya geldik. Getirdiğimiz büyükbaş hayvanlar 20 bin liradan 70 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak pazarda hareketlilik yok. Herkes son günü bekliyor sanırım. Ancak bugün gelecek olan kişilerle nasıl pazarlık yapıyorsak, bayramda geleceklerle de aynı pazarlığı yapacağız" dedi.

Pazarlarda büyükbaş hayvanlar 20 ile 70 bin lira arasında, küçükbaş hayvanlar ise 2 bin 500 lira ile 6 bin lira arasında satışa sunuluyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title