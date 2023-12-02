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Bursa'da Usulsüz Kart Kullanımı Cezası Artıyor

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Bursa'da bir vatandaş usulsüz kart kullanımı nedeniyle ceza aldıktan sonra benzer durumlar artmaya başladı. 67 yaşındaki Nejdet Bekiroğlu, akrabasına kart bastığı için ceza yedi. Burulaş yetkilileri, ücretsiz ulaşım hakkı olan vatandaşların kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerektiğini belirtti.

Bursa'da bir vatandaş usulsüz kart kullanım sebebi ile ceza yedi, bu cezayı yiyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

İddiaya göre, Bursa'da 67 yaşındaki Nejdet Bekiroğlu, ücretsiz ulaşım kartı ile şehir dışından gelen akrabasına kart bastığı için ceza yedi. Bekiroğlu kartı basarken şehir içi otobüs şoförüne "Akrabam şehir dışından geldi, kendi kartımı basa bilir miyim" diye sorduktan sonra ulaşım kartını bastı ve akrabasını otobüse bindirdi.

Olaydan 2 gün sonra vatandaş ulaşım kartını otobüse okutunca kartın çalışmadığını fark edip seyahat kart ofisine gidip durumu sorguladı. Görevliler ise, "Kartınız usulsüz kullanım sebebi ile engellenmiştir ve açtırmak için 650 lira ceza ödemeniz gerekiyor" cevabını verdiler.

Görevliler, Bekiroğlu'na cezalı olan kartları gösterip "Gün içerisinde yüzlerce kişi usulsüz kart sebebi ile ceza alıyor ve kartlarına el konuluyor" dedi.

Burulaş yetkilileri 65 yaş üstü, engelli ya da özel sebeplerle ücretsiz ulaşım hakkı olan vatandaşların kartlarını, 3'üncü kişilere kullandırmaması gerektiğini dile getirirken, "Şahıslara verilen indirimli, abonman ve ücretsiz kartların 3'üncü şahıs tarafından kullanıldığı tespit edildiği anda sürücü tarafından karta el konulur. El konulan kartlara tutanak tutulur ve en geç 5 gün içerisinde Şehreküstü'nde bulunan seyahat ofisine teslim edilir. Kart cezası alan vatandaşlar basılan tutarın 50 katı ceza öderler, 2'nci kez aynı durum yaşanırsa bu sefer otobüse ve trene basılan tutarın 100 katında bir ceza öderler. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kart cezası yiyen Nejdet Bekiroğlu, "Geçen gün Zonguldak'tan gelen akrabam otobüse bindi, otobüse binerken şoföre 'Misafirim var, kartımı geçebilir miyim' diye sordum. Şoför bana hiçbir tepki vermedi ve bende kartı basıp otobüsten indim. 2 gün sonra bana 650 lira ceza geldiğini fark ettim. Burulaş'a gittim ve bana 'Senin gibi binlerce insan var' dendi. Ben bu vatandaşların kartlarını bizzat kendim gördüm. Benim gibi çoğu kişi aynı mağduriyeti yaşamış. Kimse ücretsiz ya da indirimli kartını 3'üncü kişilere kullandırmasın" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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