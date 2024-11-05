Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi Gerçekleşti

Bursa'da Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi, 'Kalite Güvencesi Süreçlerinde Dijital Dönüşüm, Uluslararasılaşma ve Kültürel Yaklaşımlar' temalı ITEAC kongresine ev sahipliği yaptı. Kongrede birçok akademisyen sunumlarda bulundu ve yeni değerlendiriciler yetiştirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin iki yılda bir düzenlediği International TeacherEducationandAccreditationCongress (ITEAC) "Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi"ne ev sahipliği yaptı.

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin (EPDAD) bu yıl 7.sini düzenlediği Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi(ITEAC), Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Teması "Kalite Güvencesi Süreçlerinde Dijital Dönüşüm, Uluslararasılaşma ve Kültürel Yaklaşımlar" olan kongreye yerli ve yabancı çok sayıda akademisyen konuşmacı olarak katıldı. Açılışını BUÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni ve EPDAD Başkanı Prof. Dr. Dinçay Köksal'ın gerçekleştirdiği organizasyona Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğluve Mili Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Akbaş da yer aldı.

Kongrede Foundation for International Business Administration Acreditation (FIBAA) yöneticisi Prof. Dr. DianeFreiberger, Eski CEENQA Başkanı Prof. Dr. FranciDemsar, Uluslararası Bakalorya Programı Yöneticisi Dr. Jamie M. Schlais, YÖKAK ve EPDAD Değerlendiricisi Prof. Dr. Yüksel Kavak, YÖKAK Kurul Üyesi Prof. Dr. Ali Aazar, EFDEK eski başkanı Prof. Dr. Mahmut Selvi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Şimşek davetli konuşmacı olarak katkıda bulundu.

Bursa Özel Arena Okullarının da katkı sağladığı Kongrede 73 sözlü bildiri ve bir poster bildiri sunuldu. Organizasyonda 75 yeni EPDAD değerlendiricisinin yetiştirilmesine yönelik eğitimler de verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım

Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi

 Bahçeli'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir

Yeni kayyum sinyali mi verdi? Sarf ettiği cümle toplantıya damga vurdu

 Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın

Kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
Ankaralı Turgut entübe edildi

Ankaralı Turgut'tan üzücü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Wanda Nara ne paylaştı? Icardi ile Wanda Nara ayrılıyor mu? (WANDA VİDEO) TRUMP MI ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et! Aile hekimliği (sağlık ocağı) ne zaman açılacak? 5-6-7 Kasım sağlık ocakları çalışmıyor mu? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir? ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları! EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri Azra Akın ne zaman dünya güzeli oldu? BİM 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 5 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.