Bursa'da Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi Gerçekleşti

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin iki yılda bir düzenlediği International TeacherEducationandAccreditationCongress (ITEAC) "Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi"ne ev sahipliği yaptı.

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin (EPDAD) bu yıl 7.sini düzenlediği Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi(ITEAC), Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Teması "Kalite Güvencesi Süreçlerinde Dijital Dönüşüm, Uluslararasılaşma ve Kültürel Yaklaşımlar" olan kongreye yerli ve yabancı çok sayıda akademisyen konuşmacı olarak katıldı. Açılışını BUÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni ve EPDAD Başkanı Prof. Dr. Dinçay Köksal'ın gerçekleştirdiği organizasyona Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğluve Mili Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Akbaş da yer aldı.

Kongrede Foundation for International Business Administration Acreditation (FIBAA) yöneticisi Prof. Dr. DianeFreiberger, Eski CEENQA Başkanı Prof. Dr. FranciDemsar, Uluslararası Bakalorya Programı Yöneticisi Dr. Jamie M. Schlais, YÖKAK ve EPDAD Değerlendiricisi Prof. Dr. Yüksel Kavak, YÖKAK Kurul Üyesi Prof. Dr. Ali Aazar, EFDEK eski başkanı Prof. Dr. Mahmut Selvi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Şimşek davetli konuşmacı olarak katkıda bulundu.

Bursa Özel Arena Okullarının da katkı sağladığı Kongrede 73 sözlü bildiri ve bir poster bildiri sunuldu. Organizasyonda 75 yeni EPDAD değerlendiricisinin yetiştirilmesine yönelik eğitimler de verildi. - BURSA