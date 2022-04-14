Bursa'da ulaşımda öğrenci kartı için yaş sınırı kaldırıldı - Haberler

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Bursa'da ulaşımda öğrenci kartı için yaş sınırı kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bursa'da ulaşımda öğrenci kartı için yaş sınırı kaldırıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda kullanılan öğrenci abonman kartında yaş sınırını kaldırdı.

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda kullanılan öğrenci abonman kartında yaş sınırını kaldırdı.

Bursa'da toplu taşıma araçlarında kullanılan BursaKart, öğrenciler için geçerli olan 27 yaş sınırı kaldırıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında alınan yeni karara göre; artık 27 yaşın üzerindeki öğrenciler de abonman kart kullanabilecek.

Aylık abonman bedeli 70 TL ile 150 TL arasında değişen öğrenci kartı eski düzenlemeye göre, Örgün İlköğretim ve Lise öğrencilerini, 27 yaşını doldurmamış (28 yaşından gün almamış) ve SGK'da kaydı olmayan Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerini, YÖK çerçevesindeki üniversitelerin 27 yaşını doldurmamış (28 yaşından gün almamış) öğrencilerini, YÖK çerçevesindeki üniversitelerin 30 yaşını doldurmamış (31 yaşından gün almamış) ve SGK'da kaydı olmayan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerini,şehrimizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencileri, 27 yaşını doldurmamış (28 yaşından gün almamış) ve SGK'da kaydı olmayan Açık İlköğretim ve Lise öğrencilerini ve 3308 sayılı Kanun'un 11 nci maddesi gereği çıraklık okulları öğrencileri yararlanabiliyordu. - BURSA

Bursa'da ulaşımda öğrenci kartı için yaş sınırı kaldırıldı

Bursa'da ulaşımda öğrenci kartı için yaş sınırı kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Bursa, Lise, Yerel, Haberler

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