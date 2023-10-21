Bursa'da ulaşım filosu gençleşerek büyüyor

Bursa'da şehir içi trafik yoğunluğunu azaltıp, kalite ve konforun en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 15 sıfır aracı daha BURULAŞ bünyesine kattı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel, '100. yıl' ve ' Türkiye Yüzyılı' logolu kırmızı otobüsler, Pazartesi gününden itibaren Bursa sokaklarındaki mesaisine başlayacak.

Bursa'da ulaşım sorununun çözümü için raylı sistem, yeni yollar, köprü ve kavşak yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kentte toplu ulaşım kültürünün yaygınlaşmasına yönelik çalışmaları da hayata geçiriyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısının 1 milyonu aştığı ve her yıl 30-40 bin arttığı Bursa'da öncelikle sinyalizasyon optimizasyonu ile istasyonda bekleme süresi 2 dakikaya indirilip, kapasite yüzde 66 oranında artırıldı. Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşım için planlanan Emek-Şehir Hastanesi raylı sistem hattında inşaat devam ederken, toplu ulaşımı tercih eden vatandaşların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Her gün toplu taşıma araçlarında ortalama 1 milyon kişi taşıyan BURULAŞ, toplu taşımadaki talepleri daha etkin bir şekilde karşılamak için kapasite artırım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yeni alınan 15 adet sıfır araç, düzenlenen törenle BURULAŞ filosuna dahil edildi. Böylelikle anlaşmalı oda ve kooperatif araçları hariç BURULAŞ'ın öz malı olan araç sayısı da toplamda 558'e yükselmiş oldu. Bu alımla birlikte BURULAŞ'a ait araçların filo yaş ortalaması da 9'dan 8.6'ya düştü.

"Kazanç kapısı olarak görmüyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Eren ve BURULAŞ yöneticilerinin katıldığı törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın her geçen gün büyüyüp geliştiğini ve nüfusun 3 buçuk milyona dayandığını söyledi. Ekonomik aktivitesi yüksek bir şehir olan Bursa'da ulaşımın öncelikli konulardan olduğunu belirten Başkan Aktaş, Emek-Şehir Hastanesi hattından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Üniversite-Görükle hattını da Bakanlığın üstlendiğini açıkladı. Toplu taşımanın önemine dikkat çeken Başkan Aktaş, "Ulaşımda özellikle halk otobüsleri önem taşıyor. Türkiye'de birileri 'Biz 65 yaş üstünü taşımayız' diyor. Bazı belediyeler 'Biz destek veremeyiz' diyor. Bizler olayı bir kazanç kapısı olarak görmüyoruz. Sosyal devlet olmanın, sosyal belediyecilik yapmanın gereği olarak görüyoruz. Sübvanse ederek özel halk otobüslerini bir paydaşımız olarak düşünüyoruz. Beraberce bu sıkıntıyı çözmeye çalışıyoruz" dedi.

"Aileler, çocukları için toplu taşıma kartları temin ediyor"

Bursa'nın ilk 5 büyükşehir arasında en ucuz ulaşımı sağladığını dile getiren Başkan Aktaş, "Artık aileler, çocukları için aylık 200 TL'lik toplu taşıma kartlarını tercih ediyor. Çünkü servis ücretleri ailelere artık yüksek geliyor. Bu sene öğrenci hareketliliği başta olmak üzere anormal derecede toplu taşıma kullanan sayısı arttı. Bir günde milyondan fazla insanı taşıyoruz. Bu sebepten bazı aksaklıklar, yoğunluklar, gecikmeler yaşanıyor. Bunu bertaraf etmek adına pazartesi sabahından itibaren bismillah diyerek sıkıntı veren hatlara koyacağımız 15 yeni otobüsümüzü hizmete alıyoruz. Yeni araçlarımız, Bursa toplu taşımasına nefes olacaklar. İhtiyaç halinde ilaveler ve dokunuşlar yapacağımız bilinsin. İnsanlar sabahları işine, okuluna, akşamları da eşine ve evine kavuşmak için bizim araçlarımızı kullanıyor. Bizler de bunu 2950 personelimizle BURULAŞ aracılığıyla en mükemmel ve en sorunsuz şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yeni araçlarımız hayırlı olsun" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Türkiye'de üretilen toplu taşıma araçlarını belediye bünyesine alarak vatandaşın hizmetine sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Yeni otobüslerin şehre ve Bursalılara hayırlı olmasını dileyen Efkan Ala, "Bizim belediyecilikte hizmet anlayışımız, vatandaşa en fazla memnuniyeti sağlayacak şekilde sunmaktır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve beraberindekiler, hizmete alınan otobüsleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel, '100. yıl' ve 'Türkiye Yüzyılı' logolu kırmızı otobüsler, Pazartesi gününden itibaren Bursa sokaklarındaki mesaisine başlayacak. - BURSA