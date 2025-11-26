Bursa'da Üç Çocuk, Katlanan Türk Bayrağını Düzeltmek İçin Direğe Tırmandı

Bursa'da direkte rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını fark eden üç çocuk, büyük bir duyarlılık örneği gösterdi. Bayrağı düzeltmek için direğe tırmanan çocuklar, uzun uğraşlar sonucunda bayrağı açarak yeniden dalgalandırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da sokaktan geçen üç çocuk, direkteki Türk bayrağının rüzgarın etkisiyle tamamen katlandığını görünce hemen harekete geçti. Bayrağa zarar gelmemesi için temkinli davranan çocuklar, sırayla direğe tırmanarak bayrağı açmaya çalıştı.

Çocukların çabası kısa sürede sonuç verdi. Birkaç denemenin ardından bayrağı başarılı şekilde açan çocuklar, Türk Bayrağı'nın yeniden gururla dalgalanmasını sağladı. O anlar kameraya anbean yansırken, çocukların cesur hareketi vatandaşlar tarafından takdir edildi. - BURSA