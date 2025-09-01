Bursa'da Tramvay Arkasında Tehlikeli Yolculuk

Bursa'da Tramvay Arkasında Tehlikeli Yolculuk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da seyir halindeki tramvayın arkasına oturan bir çocuk, tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Olay, trafikteki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Neyse ki kaza yaşanmadan sona erdi.

Bursa'da, seyir halindeki tramvayın arkasına oturarak yolculuk yapan bir çocuk yürekleri ağza getirdi.

Yoğun trafikte, tramvayın arka kısmına oturup ayaklarını yere sürterek tehlikeli bir şekilde seyahat eden çocuk, görenleri hayrete düşürdü. Çocuğun bu tehlikeli yolculuğu, trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, çocuğun hiçbir güvenlik önlemi olmadan tramvayın arkasında yolculuk ettiği anlar net bir şekilde görüldü. Kısa süreli panik yaşatan olayda neyse ki herhangi bir kaza yaşanmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ankara için uykuları kaçıracak uyarı: 7 büyüklüğünde bir deprem yaratabilir

Başkent için uykuları kaçıracak uyarı! Özellikle o ilçeler tehlikede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık 81 ilde birden zorunlu! Bunu yapmayan devletten destek alamayacak

Artık 81 ilde birden zorunlu! Yapmayan devletten destek alamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.