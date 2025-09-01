Bursa'da Tramvay Arkasında Tehlikeli Yolculuk

Bursa'da, seyir halindeki tramvayın arkasına oturarak yolculuk yapan bir çocuk yürekleri ağza getirdi.

Yoğun trafikte, tramvayın arka kısmına oturup ayaklarını yere sürterek tehlikeli bir şekilde seyahat eden çocuk, görenleri hayrete düşürdü. Çocuğun bu tehlikeli yolculuğu, trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, çocuğun hiçbir güvenlik önlemi olmadan tramvayın arkasında yolculuk ettiği anlar net bir şekilde görüldü. Kısa süreli panik yaşatan olayda neyse ki herhangi bir kaza yaşanmadı. - BURSA