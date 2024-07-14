Bursa'da trafikte tehlikeli taşımacılık kamerada

BURSA - Bursa'da evden eve tehlikeli taşımacılık kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşçan Caddesi üzerinde evden eve eşya taşıyan kamyonet yürekleri ağza getirdi. Kamyonetin kasasında eşyaları tutan vatandaşı gören sürücüler gözlerine inanamadı. Bir süre tehlikeli şekilde giden kamyonet ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşın eşyalar düşmesin diye vücudunu siper etmesi ise hafızalara kazındı.