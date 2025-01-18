Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu

Saat verildi! Gazze'de ateşkes resmen başlıyor
Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu! 5 ülke takip edecek

Ateşkesin ardından kritik karar! 5 ülke bir araya geliyor
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti
Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Bursa'da Trafikte Makas Atan Sürücü Kamerada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde makas atan bir trafik magandası, diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Trafikte makas atan sürücü kamerada

BURSA - Bursa'da seyir halindeyken makas atan trafik magandası saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 NS plakalı otomobil, seyir halinde olan diğer sürücülerin canını hiçe sayarak makas attı. Tehlikeli anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Bursa'da Trafikte Makas Atan Sürücü Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Erdoğan haberinin yer aldığı ilk gazete nüshası satılıyor
img

Ateşkesin ardından kritik karar! 5 ülke bir araya geliyor
img

Türkiye'den kopya çektiler! Komşuda savunmada yeni dönem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 21 terörist öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor

Erdoğan haberinin yer aldığı ilk gazete nüshası satılıyor
Atatürk ve İsmet İnönü'nü 'kod adları' MİT arşivlerinde ortaya çıktı

Atatürk ve İsmet İnönü'nün 'kod adları' ortaya çıktı
Dilan Çıtak'ın tülden elbisesiyle ettiği dans sosyal medyayı salladı

Dilan Çıtak'ın dansı sosyal medyayı salladı
Benfica farka koştu! Kerem Aktürkoğlu 4 maç sonra bir ilke imza attı

Benfica farka koştu! Kerem 4 maç sonra bir ilke imza attı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.