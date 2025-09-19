Bursa'da Tarihi Cami Ziyaretlerine Kıyafet Düzenlemesi

Bursa'da tarihi camilere gelen yerli ve yabancı turistlerin uygunsuz kıyafetleri artık tarihe karışıyor. Türkiye genelinde tepki çeken görüntülerin ardından Bursa İl Müftülüğü, tarihi camilerde kıyafet adabına yönelik yeni bir düzenleme getirdi. Camiye uygun kıyafetle gelmeyen ziyaretçilere mavi yelekli Diyanet Vakfı görevlileri tarafından uygun giysiler temin edilecek. Gelen turistler ziyaret adabına uygun kıyafeti giyip camiye o şekilde girebilecek.

Ulu Cami'de yeni dönem başladı. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen camilerinden biri olan Ulu Cami, artık sadece bir turistik durak değil; aynı zamanda adabın, saygının ve kültürel farkındalığın merkezi. Girişte yer alan uyarı levhaları ve mavi yelekli görevliler, ziyaretçilere nasıl giyinmeleri gerektiğini nazikçe anlatıyor. Uygun kıyafeti olmayanlara ise Diyanet Vakfı tarafından anında giysi temin ediliyor.

Tarihi camilere gelen yerli ve yabancı turistlerin cami adabına uygun olmayan kıyafetlerle ziyaret yapmaları Bursa İl Müftülüğünü harekete geçirdi. Türkiye genelinde yaşanan ve tepki çeken görüntüler üzerine Bursa'daki tarihi camilerde hem kadınlar hem de erkekler için ziyaret sırasında olması gereken kıyafetler cami içerisindeki uyarı levhaları ve görevliler tarafından anlatılmaya başlandı.

Hem yerli hem de yabancı turistler tarafından uygulama memnuniyetle karşılanırken yanında uygun kıyafeti bulunmayanlar için ise cami içerisinde bulunan mavi yelekli diyanet vakfı görevlileri tarafından- gerekli kıyafetler temin ediliyor.

Bursa Osmangazi Müftülüğü Şube Müdürü Yunus Emre Kır, uygulamanın amacını şöyle anlattı;

"Ulu Cami, Türkiye'de ziyaretçi sirkülasyonu en yüksek tarihi yapılarımızdan biri. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle ziyaretçilerin hem ibadetlerini hem de gezilerini rahat yapabilmeleri için bu projeyi başlattık. Daha önce de uyarı levhaları vardı ancak yeni uygulama, hem tarihi dokuya uyumlu hem de rehberlik niteliğinde oldu. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz çünkü burası her şeyden önce bir ibadethane. Girişte belirli kuralların olması son derece doğal. Bu proje ile ziyaretçilerimizi bilgilendiriyoruz ve onlar da memnuniyetlerini ifade ediyor."

Kır, ayrıca Diyanet Vakfı'nın mavi yelekli kadın görevlilerinin ve güvenlik personelinin sürece katkı sağladığını belirterek, "Görevliler, yerli ve yabancı ziyaretçilere yol göstererek destek oluyor. Böylece tarihi mirasımızı hem ziyarete hem de ibadete açık tutmak için el birliğiyle emek veriyoruz" dedi. - BURSA