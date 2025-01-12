Bursa'da Talaş Yüklü TIR Devrildi, Sürücü Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında meydana gelen kazada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan talaş yüklü TIR devrildi. Sürücü yaralanırken, kaza nedeniyle Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı.
Kontrolden çıkan tır devrildi sürücü yaralandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında meydana gelen kazada kontrolden çıkan talaş yüklü tır devrildi. Kazada sürücüsü yaralandı.
Kaza Bursa- Ankara karayolu üzeri Mezit tüneli mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Yiğitkan Ö.yönetimindeki 34 CTZ 839 plakalı talaş yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonucu TIR sürücüsü yaralanırken, Bursa-Ankara karayolunun Bursa istikameti ise trafiğe kapandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Trafiğe kapanan yol TIR'ın kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.